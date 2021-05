La Semaine du Monde : Biélorussie - Mosquée place Taksim - Bisesero au Rwanda - Jeux Olympiques de Tokyo sur Auvio

Bienvenue dans votre magazine d'actu internationale. Ce dimanche, je vous propose un entretien avec Andreï Vaitovich. C'est un jeune journaliste biélorusse de 27 ans, comme Roman Protassevich arrêté lors du détournement d'avion de Ryanair. Les deux hommes, de la même génération, se connaissent d'ailleurs. Andreï Vaitovich, aujourd'hui réfugié à Paris, nous dira qu'il craint lui aussi pour sa sécurité, même en France. Nous partirons en reportage aussi dans cette émission. En Turquie, nous découvrirons la nouvelle mosquée inaugurée il y a 2 jours place Taksim. Voulue par le président Erdogan, certains y voient une façon d'étouffer la mémoire de la protestation et des demandes pour plus de libertés qui avaient émergé sur cette place au printemps 2013. Reportage poignant aussi au Rwanda. Cette semaine, le président Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide de 1994. Nous retournerons sur les lieux d'une des pages les plus sombres de cette tragédie : le village de Bisesero. Des militaires français étaient entrés dans ce village. Des Tutsis étaient alors sortis de leur cachette, suppliant qu'on leur vienne en aide. Les militaires français ne reviendront que 3 jours plus tard. Il ne reste plus alors qu'une poignée de survivants. Le Japon va-t-il vraiment maintenir l'organisation de ses Jeux Olympiques ? Ils doivent débuter dans moins de deux mois, mais parmi la population, les médias, les athlètes même, de plus en plus de voix demandent l'annulation pure et simple de l'événement, alors que la pandémie fait toujours des ravages et que la vaccination est terriblement en retard. Et puis, comme chaque semaine, nous verrons ce qui fait l'actu dans le monde francophone, avec "L'accent des autres".