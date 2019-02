La Semaine de l'Info - Pédophilie : le sommet du Vatican - 22/02/2019

La Semaine de l'Info : Vatican : sommet pour lutter contre les agressions sexuelles au sein de l’Eglise. Le pape réclame des mesures concrètes et efficaces. Un document comportant 21 points de réflexion, proposés par des commissions et des conférences épiscopales, a été présenté par le pape aux participants d'une réunion mondiale inédite au Vatican sur les agressions sexuelles de mineurs par le clergé. 3 journalistes sont réunis pour partager leurs commentaires et réflexions sur ces questions. Arnaud reçoit Eddy CAEKELBERGHS, journaliste RTBF, Nicolas, SENEZE, correspondant du journal La Cro