La Semaine de l'Info : le possible départ de Didier Reyders de la vie politique belge pour le conseil de l'Europe. L'annonce de Proximus et de sa restructuration et la mise en place du gouvernement en affaires courantes, sous les yeux de 3 journalistes politique: Peter De Lobel (De Standaard), Philippe Walkowiak (RTBF) et Bernard Demonty (Le Soir).