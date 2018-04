Cette semaine l'information politique est au coeur de l'actualité et on la décrypte à travers trois évènements : La dépénalisation de l’IVG, l’affaire Ken Loach et les désaccords entre Georges-Louis Bouchez (MR) et Elio Di Rupo (PS). Eclairage avec Pierre Magos, journaliste RTBF, Véronique Lamquin, journaliste au Soir ainsi que Nicolas De Decker, journaliste au Vif.