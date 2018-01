La Semaine de l'Info: la crise autour de la politique migratoire de Theo Francken tourne-t-elle en affaire d’Etat ? On en parle avec François BRABANT, journaliste indépendant, fondateur et éditorialiste du magazine Wilfried, Jean-Pierre JACMIN, directeur de l’Information et des Sports à la RTBF et Thierry FIORILLI, rédacteur en chef du Vif/L’Express.