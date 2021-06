La Semaine de l'Europe : Un sommet sous haute tension sur Auvio

Ce devait être un sommet sans trop d'embûche et pourtant les débats ont été difficiles, rudes mais nécessaires a expliqué Charles Michel, le président du Conseil. La faute à la Hongrie et sa loi qui amalgame homosexualité et pédophilie. Un sommet durant lequel les dirigeants européens se sont dit prêts à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. Notre invité Ramona Bloj de la Fondation Schuman, nous expliquera pourquoi les sanctions sont devenues un outil important dans l'arsenal européen