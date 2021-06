La Semaine de l'Europe : L'UE vue de Tunisie sur Auvio

Ce matin nous allons vous parler d'Europe mais vue de Tunisie. Avec un reportage qui nous emmènera à la rencontre de jeunes Tunisiens qui ont tenté ou qui veulent tenter la traversée de la Méditerranée pour aller en Europe parce qu'ils n'ont plus d'espoir dans leur pays. Conséquence, depuis le début de l'année, ce sont plus de 500 personnes qui ont perdu la vie en mer. Trois fois plus que l'année dernière à la même époque. Que fair epour arrêter le massacre? Qui a les leviers pour agir? Ce sont les questions que nous poserons à notre invité, Nabil Ammar, l'ambassadeur de la République de Tunisie auprès de l'Union européenne.

