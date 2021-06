La Semaine de l'Europe : La nouvelle politique agricole commune sur Auvio

Ce matin, il va être question de politique agricole commune. La PAC. Trois lettres qui claquent en Europe depuis 1962.

La PAC, c'est l'une des plus anciennes politiques européennes. Elle devait garantir la sécurité des approvisionnements en Europe. Mission accomplie. Elle doit maintenant se transformer. Pour alléger son poids dans le budget européen, pour s'éloigner un peu de son étiquette productiviste et pour intégrer quelques principes de respect de l'environnement. Mais pour cela, il faut que Parlement européen et Etats membres arrivent à s'entendre et c'est compliqué... C'est ce que viendra nous expliquer notre invitée, l'eurodéputée PPE Anne Sander

