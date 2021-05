La Semaine de l'Europe : Le retour des farines animales sur Auvio

L'Union européenne prend souvent son temps pour décider. C'est vrai sur les questions de migration et d'asile ou encore sur l'harmonisation fiscale. Et puis parfois, le tempo s'accélère comme avec le certificat numérique européen covid, ce sésame qui devrait nous permettre de voyager sans entrave cet été. Nous en parlerons avec Monique Goyens, directrice générale du Bureau européen des consommateurs. Nous évoquerons aussi avec elle les craintes que peuvent susciter le retour programmé des farines animales dans l'alimentation des porcs et des poulets