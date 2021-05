La Semaine de l'Europe : Le plan de relance de l’Italie et de l’influence de Mario Draghi en Italie et dans l’Union européenne. sur Auvio

Cette semaine on parle du vent d'optimisme qui souffle sur l'économie européenne, des aides à la relance européennes qui aiguisent déjà l’appétit des clans mafieux en Italie et de bâtiments vides à Londres qui deviennent des foyers de la lutte pour le climat. Une embellie, des mafiosis, un Draghi et de l'énergie verte, c'est le menu de la semaine de l'Europe.