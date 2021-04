La Semaine de l'Europe : Reconnecter l'Europe et ses citoyens (et les Belges en particulier) sur Auvio

Comment reconnecter l'Europe et ses citoyens? La question taraude les dirigeants européens. Pour y répondre ils ont imaginé de mettre en place un exercice original de démocratie participative : la conférence sur l'avenir de l'Europe. Cela passe notamment par une consultation en ligne lancée cette semaine. Vous pouvez désormais donner votre avis sur ce que doit être l'Europe de demain.

Réconcilier l'Europe et les Belges, c'est un peu le job de notre invité. Stefaan De Rynk est le nouveau représentant de la Commission en Belgique. C'est un peu les yeux, les oreilles et la voix de la Commission dans notre pays.

