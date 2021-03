La Semaine de l'Europe : Les relations ambiguës entre l'Europe et la Turquie sur Auvio

La Semaine de l'Europe prend le temps de vous parler de la relation ambiguë entre l'Union européenne et la Turquie. Le journaliste et politologue Ahmet Insel viendra nous expliquer pourquoi le président Erdogan joue avec les nerfs des Européens Et puis nous irons aussi faire un petit tour aux Pays-Bas, un pays que l'on présente de plus en plus comme eurosceptique. Nous sommes allés prendre le pouls de nos voisins, la réalité est nettement plus nuancée. Présentation : Olivier HANRION