La Semaine de l'Europe : Les vaccins, l'Europe et la transparence sur Auvio

La Commission européenne a commandé plus de 2 milliards de doses de vaccin contre le COVID19... mais dans quelles conditions? Le Parlement européen aimerait bien le savoir et demande plus de transparence dans les contrats passés avec les firmes pharmaceutiques. Une demande partiellement entendue par la Commission cette semaine puisqu'elle a permis aux députés européens de consulter un premier contrat. L'eurodéputé Pascal Canfin, président de la commission parlementaire de l'environnement et de la santé publique va nous expliquer que cet exercice de transparence est très très limité.

