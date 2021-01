La Semaine de l'Europe : L'Europe après le Brexit sur Auvio

2020 était l'année du Brexit, mais ne coryez pas que nous allons lâcher le morceau si facilement en 2021... ce matin nous nous intéressons aux conséquences pratiques de ce divorce à l'anglaise avec Tom Parker, président de la chambre de commerce britannique en Belgique et auprès de l'Union européenne

Comme en 2020, cette nouvelle année sera aussi une année marquée par le COVID19. Mais avec un horizon. Celui de la vaccination. La Commission européenne a précommandé 2 milliards de doses et pourtant cela ne va pas assez vite. Nous vous expliquerons pourquoi.

2021 sera l'année de la mise en place du plan de relance européen. Un plan qui fait la part belle à l'économie durable. On parle souvent d'économie verte mais nous vous expliquerons qu'elle pourra aussi être bleue avec le développement de l'éolien off shore, notamment en Mer du Nord

