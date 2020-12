La Semaine de l'Europe : Mais que se passe t'il avec la Pologne? sur Auvio

Il y a des semaines comme ça où tous les sujets que l'on avati plus ou moins discrètement mis sous le tapis refont surface et finissent par être réglés. Oh, pas tous... les négociations sur l'après-Brexit sont toujours sous respirateurs artificiel mais il ne faudra plus attendre longtemps pour débrancher la prise. C'est ce que nous allons vous expliquer.

Nous allons aussi vous dire pourquoiles Européens ont fini par hausser le ton (mais pas trop) avec la Turquie. Pourquoi après plusieurs semaines de suspens la Hongrie et la Pologne sont finalement rentrés dans le rang en laissant tomber leur véto sur le budget.

D'ailleurs notre invité, le professeur Georges Mink, nous expliquera pourquoi la Pologne joue les caïds dans la cour de récréation européenne.

Le reportage de la semaine vous dira enfin pourquoi les aéroports européens font la grimace et demandent de l'aide à l'Union européenne.

