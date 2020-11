La Semaine de l'Europe : Le terrorisme islamiste et d'extrême droite se développe sur internet sur Auvio

Gilles de Kerchove, le Monsieur anti terrorisme de l'UE est l'invité de la Semaine de l'Europe. Il dresse l'état des lieux de la menace et passe en revue les outils dont les Européens disposent pour s'en prémunir. Dans le tour d'horizon de l'actualité, nous revenons sur cette incroyable décision de la Hongrie et de la Pologne qui, avec leur véto sur le budget et le plan de relance européens, ont pris l'Europe en otage. Et puis avec l'annonce de l'arrivée imminente de deux vaccins sur le marché européen, nous vous emmenons en Allemagne où les préparatifs pour lancer la campagne de vaccination vont bon train.