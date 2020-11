La Semaine de l'Europe : Un bon budget européen? Vraiment? sur Auvio

Cette semaine le Conseil et le Parlement européen se sont finalement mis d'accord sur les conditions du budget et du plan de relance européens. Une nouvelle accueillie plutôt faborablement par les députés européens, mais pas par notre invité, l'eurodéputé S&D Pierre Larrouturrou. Il a engagé une grève de la faim pour demander plus de justice sociale dans ce budget, il demande aussi que les Etats membres s'engagent fermement sur la mise en place d'une taxe sur les transactions financières. Aujourd'hui il estime que le compte n'y est pas, et il ne compte pas arrêterson jeûne. La semaine de l'Europe, c'est aussi du reportage. Cette semaine, nous vous emmenons dans le port de Zeebruges qui se prépare à l'ouragan nommé Brexit. Nous irons aussi faire un tour dans les rues d'Utrecht, qui comme toutes les villes des Pays Bas va bientôt passer en zone 30 généralisée.