La Semaine de l'Europe : Le bilan de 30 ans de réunification allemande sur Auvio

Qu'est ce que la réunification a changé en Allemagne et dans l'Union européenne? C'est ce que nous allons voir en revisitant les archives de la RTBF avec notre invité Hans Stark, professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne et de sa politique européenne.

Une Allemagne réunifiée dans une Europe plus que jamais éclatée sur la question du respect de l'état de droit, ce sera l'un des thèmes que nous allons développer dans l'actualité de la semaine.

La traditionnelle carte postale de la semaine sera elle aussi écrite en allemand. Mais avec un accent autrichien, un peu plus chantant. Nous irons à Vienne dans une classe qui cherche à intégrer les enfants d'origine étrangère.

