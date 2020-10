La Semaine de l'Europe : L'Unanimité dans l'UE, stop ou encore? sur Auvio

Cette semaine, les dirigeants européens ont réussi une gageure. Après des semaines de tergiversation, ils se sont accordés sur des sanctions contre la Bielorussie. Ils ont aussi adoptés une attitude commune face à la Turquie. Et tout cela à l'unanimité! Un principe de décision au coeur du fonctionnement de l'Europe qui a ses partisans et ses détracteurs, nous allons vous expliquer pourquoi avec Marianne Dony, spécialiste de l'Union européenne à l'ULB.

La Semaine de l'Europe, c'est aussi du reportage. Cette semaine, ils vont illustrer le développement des plateformes numériques collaboratives en Europe. Avec des hauts et des bas pour Über et Airbnb

Casting et équipe Animateur Sandro CALDERON