La Semaine de l'Europe : L'Europe post-Covid d'Ursula von der Leyen sur Auvio

Vous rêvez d'une Europe verte, digitale, qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Vous rêvez d'une Europe de la santé ? C'est cette Europe-là qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a défendu cette semaine lors de son discours sur l'état de l'Union. Mais ce projet est-il réaliste ? Est-il partagé par le Parlement européen et les états membres ? On en parle avec Petra De Sutter, eurodéputée belge, membre du groupe des Verts.

La pollution sonore, un mal invisible, insidieux que l'Europe tente de combattre. C'est un véritable enjeu de santé. Le bruit fait chaque année 12 mille morts prématurés dans l'Union. Reportage à Bruxelles.



Pour freiner le coronavirus, le Royaume-Uni a interdit les rassemblements de plus de 6 personnes. C'est triste, grotesque, dévastateur économiquement, selon les opposants de la mesure. C'est notre carte postale à Londres.

Casting et équipe Animateur Sandro CALDERON