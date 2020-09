La Semaine de l'Europe : sur Auvio

Boris Johnson a mis les Européens en colère cette semaine. Le premier ministre britannique a présenté une législation qui remet en cause une partie de l'accord de divorce négocié avec les Européens. Que cache la stratégie de Boris Johnson ? On en parle tout à l'heure avec Philippe Marlière, un spécialiste de la politique britannique installé à Londres.

La Semaine de l'Europe, ce sont aussi des reportages. Myriam Baele s'est promenée en Flandre, dans des champs de poireaux irrigués avec de l'eau usée recyclée. Une technique encouragée par l'Europe pour faire face aux épisodes de sécheresse de plus en plus nombreux.

On ira aussi à Budapest où des étudiants se sont barricadés dans la plus prestigieuse école de cinéma et de théâtre de Hongrie. Une contestation contre Viktor Orban en chanson.

Casting et équipe Animateur Sandro CALDERON