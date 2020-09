La Semaine de l'Europe : la Méditerranée, un enjeu important pour l'Union européenne sur Auvio

Une photo est réapparue dans les médias européens cette semaine. Celle du petit Syrien, Aylan Kurdi, échoué sur une plage turque en 2015. 5 ans plus tard, la Méditerranée reste une route migratoire dangereuse et un enjeu important pour l'Union européenne. On en parle avec Philippe De Bruycker, professeur de droit européen de l'asile et la migration à l'ULB. Des ados s'engagent pour une Europe plus verte et partagent leurs expériences très concrètes, comme faire leurs propres produits de lessive, grâce au programme Erasmus +. En Suède, une commune a créé des permis de mendier... Une expérience interpellante !