La Semaine de l'Europe : 29/08/20 sur Auvio

D’habitude, l’été, l’Union européenne a les doigts de pied en éventail. Mais 2020 n’est décidément pas une année comme les autres. L’actualité a été dense comme un jour de chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens. Jugez par vous-même. Ce mois d’août s’achève sur un coup de tonnerre, avec la démission du commissaire irlandais Phil Hogan, accusé de ne pas avoir respecté les règles anti-covid dans son pays. Ce mois d’août a aussi été synonyme de tensions diplomatiques avec la crise au Bélarus et l’escalade entre la Grèce et la Turquie en Méditerranée orientale.