La Semaine de l'Europe : sur Auvio

Nouveau magazine de décryptage et de découvertes sur l'Europe, l'émission donne la parole aussi aux citoyens. Leurs interrogations sont le point de départ de nos reportages et interviews. Les acteurs ne sont pas oubliés : nous allons aux quatre coins de l'Union européenne pour entendre d'autres points de vue et créer un vrai dialogue intra-européen. Un ton décalé et impertinent. Présentation : Aline GONCALVES, avec Sandro Calderon, Olivier Hanrion, Alice Debatis et Myriam Baele.

Casting et équipe Animateur Aline GONCALVES