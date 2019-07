La Semaine de l'Europe - Un casting controversé - 05/07/2019

Lles noms des futurs dirigeants de l'Union sont connus. Au terme d'un sommet houleux, les dirigeants des 28 se sont accordés sur un paquet de nominations aux postes-clés de l'Union. Une liste de noms que nous allons parcourir ce soir. On s'arrêtera sur un non en particulier, delui d'Ursula von der Leyen que les dirigeants des 28 verraient bien à la présidence de la Commission. Encore faut-il que dans 10 jours le Parlement européen lui donne son feu vert. Et ce n'est pas gagné d'avance. Notamment parce que le groupe socialiste garde en travers de la gorge l'éjection de son champion, le Néerlandais Frans Timmermans. Notre invitée, l'eurodéputée socialiste Marie Arena nous expliquera pourquoi. On parlera aussi avec elle de l'accord commerciale que l'Union vient de finaliser avec le Mercosur. Un projet de Traité qui fait déjà des vagues. Notre reportage nous fera profiter de la fraîcheur et la propreté de nos zones de baignade, qui respectent les normes européennes de qualité. Nous irons aussi à Berlin où les autorités essayent de freiner la flambée des prix du logement.

