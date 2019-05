Taux de participation en hausse, fragmentation du Parlement européen, recul des grandes familles politiques européennes, progression limitée des eurosceptiques. Les électeurs européens ont parlé. On analyse leur message et on se penche sur la course à la présidence de la Commission européenne avec Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors à Paris.

Casting et équipe Animateur Olivier HANRION