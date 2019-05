La Semaine de l'Europe - Débat MR/PS - 24/05/2019

La Semaine de l'Europe organise les débats des candidats des principales formations francophones à ces élections européennes.

Cette troisième émission verra le face à face entre Olivier Chastel, tête de liste MR, et Paul Magnette, tête de liste d'Ecolo.

Avec eux, nous évoquerons la question du travail. Quelles sont leurs solutions pour que l'Union européenne garantisse une croissance qui profite à tous? Et puis la migration, Un sujet qui crispe les dirigeants européens. Les candidats nous expliqueront comment ils envisagesde dépasser ces blocages et de faire avancer l'Europe sur ce thème

Dans la seconde partie de la Semaine de l'Europe, consacrée aux reportages, nous ferons escale aux Pays-Bas, un pays à l'économie florissante, ce qui attire de nombreux travailleurs venus d'Europe de l'est. Mais les conditions d'accueil laissent à désirer...

Casting et équipe Animateur Olivier HANRION