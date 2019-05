La Semaine de l'Europe - Débat cdH/Ecolo - 17/05/2019

La Semaine de l'Europe organise les débats des candidats des principales formations francophones à ces élections européennes.

Cette deuxième émission verra le face à face entre Cédric du Monceau, premier suppléant sur la liste du cdH, et Philippe Lamberts, tête de liste d'Ecolo.

Avec eux, nous évoquerons la révolution climatique, la principale préoccupation des électeurs belges, et la révolution numérique, un défi majeur pour l'Union face aux Etats-Unis et à la Chine.

Dans la seconde partie de la Semaine de l'Europe, consacrée aux reportages, nous ferons escale en Suède, un pays confronté à la menace militaire russe. Le pays a recommencé à investir dans son armée. La population suédoise est aussi encouragée à se préparer à une possible guerre.

Casting et équipe Animateur Olivier HANRION