La Semaine de l'Europe - L'Union de l'Energie - 26/10/2018

La Semaine de l'Europe met le cap sur le Luxembourg pour une rencontre avec Claude Turmes. Il est secrétaire d'état au développement durable dans le gouvernement de Xavier Bettel. Il a longtemps été un pilier du groupe des Verts au Parlement européen. C'est un spécialiste de l'énergie, et ce sera précisément le thème central de l'émission ce soir. On parlera aussi inévitablement du bras-de-fer budgétaire entre l'Italie et la Commission européenne