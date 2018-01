La Semaine de l'Europe - Philippe Lamberts - 19/01/2018

Eurodéputé belge, co-président du groupe de verts au Parlement européen, Philippe Lamberts est l'invité de La Semaine de l'Europe ce vendredi 19 janvier à 19h10 sur La Première.

Au menu de ce vendredi, on vous propose du poisson... pêché traditionnellement... puisqu'à la surprise générale, les députés européens cette semaine ont voté contre le recours à la pêche électrique. Des députés qui ont également choisi de muscler les objectifs européens en matière d'économie d'énergie et de renouvelable. Des mesures qui donnent l'impression que le Parlement s'est doté, au moins cette semaine, d'une conscience environnementale.

La Semaine de l'Europe, ce sont aussi des reportages. Nous dégusterons du vin belgo-néerlandais, du jambon d'Ardennes et nous irons faire un tour dans les bars enfumés de Vienne...

Casting et équipe Animateur Olivier HANRION