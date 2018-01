La Semaine de l'Europe - Jean-Claude Juncker - 12/01/2018

Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker est l'invité de La Semaine de l'Europe ce vendredi 12 janvier à 19h10 sur La Première. Au menu de ce premier numéro de votre magazine européen, en version rallongée, le bilan de la Commission de la dernière chance et les grands enjeux de 2018 comme la réforme de la politique migratoire et la réforme de la zone euro.

La Semaine de l'Europe, ce sont aussi des reportages. L'un en Belgique ; nous irons à la rencontre d'agriculteurs et de scientifiques à la recherche d'alternatives à l'agriculture industrielle. Et un second au Royaume-Uni ; une église anglicane londonienne expose une œuvre composée de vêtements abandonnés par des migrants dans l'île de Lesbos.

Casting et équipe Animateur Olivier HANRION