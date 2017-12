La Semaine de l'Europe - L'Europe de l'Est à la dérive? - 24/12/2017

L'Europe était-elle en train de se couper en deux? Est et Ouest ne sont plus sur la même longueur d'onde. La preuve, par exemple, avec la Pologne qui est sur la sellette pour sa réforme du système judiciaire qui met en péril l'état de droit. Varsovie est sous la menace de lourdes sanctions. Décryptage avec Jean-Michel Dewaele, professeur de sciences politiques à l'ULB, spécialiste de l'Europe centrale et orientale.