La Semaine de l'Europe - Reportages - Touristes des champs et des villes - 19/07/2019

Nos reportages ont la saveur salée de la Méditerranée aujourd'hui. On vous emmène sur deux lieux prisés des vacanciers l'été. On prendra d'abord la direction de l'Adriatique ou des agriculteurs croates se lancent dans l'agrotourisme pour mettre du beurre dans les épinards. Nous visiterons aussi Barcelone, comme le font des milliers et des milliers de touristes. Un tourisme de masse qui irrite de plus en plus d'habitants qui voient leur vie de quartier fortement perturbée. Bonne écoute, bon voyage.