La Semaine de l'Europe - Reportages - Députés en action et fiacres immobilisés - 12/07/2019

Le Parlement européen se met en ordre de marche avant la trêve estivale. Cette semaine, les eurodéputés se sont partagé les postes de présidents des commissions parlementaires, des organes essentiels dans le processus législatif européen. 3 Belges, Marie Arena, Petra De Sutter et Johan Van Overtveldt, présideront chacun une de ces commissions. Nous sommes allés à leur rencontre. Les touristes qui affluent l’été à Vienne ont failli être privés de leur tour en calèche à cause d’une querelle entre les fiacres et les autorités de la capitale autrichienne. Les chevaux de la discorde, ce pourrait être le titre de notre carte postale. Bonne écoute!