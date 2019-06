La Semaine de l'Europe - Reportages - Drones d'oiseaux - A 50 dans le même nid - 28/06/2019

La semaine de L'Europe prend un peu de hauteur cette semaine, avec un reportage côté ciel. Il y a de plus en plus en plus de drones. Et la démultiplication des ces engins volants et de leurs usages impose une législation européenne, vous entendrez pourquoi. Nous monterons ensuite les 4 étages d'un immeuble nommé K9, à Stockholm, où cohabitent 50 co-locataires: une vie collective qui conjugue relations sociales et professionnelles. Entrez, c'est ouvert!