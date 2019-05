La Semaine de l'Europe, ce sont aussi des reportages. De plus en plus de réfugiés traversent la frontière grecque en provenace de Turquie. Nous sommes allés sur place. Nous en avons parlé aussi avec Philippe Leclerc, responsable de du Haut-Commissariat aux Réfugiés en Grèce. La carte postale nous vient de Milan, une ville un peu schyzophène qui oscille entre ouverture et repli sur soi.