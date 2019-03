La Semaine de l'Europe - Reportages - Sur les cîmes des Alpes- Sous les toits de Berlin -...

La Semaine de l'Europe, ce sont aussi des reportages. Et cette fois, c'est l'air des Alpes qui nous appelle, à la frontière franco-italienne. Mais pas question ici d'alpinisme ou de ski: ce sont des migrants que nous croisons, à traverser les cols. Une frontière franchie à pied, dans des conditions difficiles et risquées. Des risques aussi, judiciaires cette fois, pour eux qui leur viennent en aide. Immersion ensuite à Berlin, qui manque de logements à louer et dont les loyers grimpent. A découvrir ou réécouter ici.