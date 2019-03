La Semaine de l'Europe - Reportages - Monique Goyens -Ce que l'Europe fait (ou pas) pour ses 500...

L'Europe, ce sont 500 millions d'habitants et autant de consommateurs potentiels. L'Union Européenne en fait-elle assez pour leur garantir la qualité, la sécurité, l'accessibilité des biens consommés? Notre invitée, Monique Goyens, est directrice du BEUC, le Bureau Européen des Unions de Consommateurs, le "lobby des consommateurs". Elle nous livre son regard sur les avancées et coups dans l'eau de cette législature européenne et ses doutes pour l'avenir.