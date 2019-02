La Semaine de l'Europe - Reportages - La fin des montages de lait - L'héritage de Jan Kuciak -...

Mais où sont donc passées les "montagnes de lait"? Ce stock de 380.000 tonnes de lait en poudre, que la Commission avait constitué dans des hangars pour limiter la chute des prix, en période de surproduction? Ils ont été vendus, mais à qui? Reportage plein de protéines et de perplexité. Plongée aussi en Slovaquie, un an après l'assassinat du journaliste Jan Puciak et sa compagne. Quel héritage a laissé ce double homicide? A réécouter ici.