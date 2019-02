La Semaine de l'Europe - Reportages - Un choeur europhile et un bateau sans port - 01/02/2019

La semaine de l'Europe, ce sont aussi des reportages. Nous nous glisserons dans les rangs du choeur de l'Union Européenne: 85 choristes qui partagent amour de la musique et amour de l'Europe. Nous nous rendrons ensuite à Syracuse, en Sicile. Au large, le bateau Seawatch et ses 47 migrants interdits d'accostage. Sur la rive, des habitants choqués par cette attente forcée. Des europhiles mélomanes et un bateau sans port, c'est à réécouter ici.