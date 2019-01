La Semaine de l'Europe - Reportages - Un bouillon de culture et une Angleterre promise - 25/01/2019

La Semaine de l'Europe c'est aussi du reportage. On va traverser la manche cette semaine mais pas dans le confort de l'Eurostar. On va rencontrer ceux qui ont fait le voyage clandestinement. Que deviennent ces migrant une fois arrivés au Royaume-Uni? Aline Wavreille a constaté à Londres que pour beaucoup, le bout du voyage n'est pas la fin de la galère. Et notre carte postale nous emmène en Finlande où des chercheurs développent des aliments grâce à des cultures de bactéries.