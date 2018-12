La Semaine de l'Europe - Reportages - Poiscaille durable et gueules noires - 21/12/2018

La semaine de l'Europe ce sont aussi des reportages. Avec cette fois un regard sur le poisson dans notre assiette: est-il "durable"? Que savons-nous de la façon dont il a été péché? Nous visiterons alors ensuite la dernière mine de charbon an Allemagne. Elle ferme ses portes aujourd'hui et nous accompagnerons les mineurs dans leur dernière descente à plus de 1200 mètres de profondeur. Voyage sonore en mer et sous terre.