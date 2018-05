La Semaine de l'Europe - Reportages - Belgique numérique et miracle portugais - 25/05/2018

La Semaine de l'Europe, ce sont aussi des reportages. La Belgique est un pays plutôt bien connecté avec des connexions de qualité et un e-commerce de plus en plus dynamique. Mais notre reportage montre que notre pays peut mieux faire dans les compétences humaines. Trop peu de Belges maîtrisent en profondeur les technologies digitales. Quant à notre carte postale, elle nous emmène à Lisbonne. Nous vous plongerons dans les coulisses du miracle économique portugais.