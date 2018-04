La Semaine de l'Europe - Reportages - Europe Direct et Violence en Suède - 27/04/2018

La Semaine de l'Europe, ce sont aussi des reportages. Vous avez une question sur l'Europe? Appelez Europe Direct, le centre d'appel européen a déjà répondu à plus d'un million et demi de questions. Nous lui avons rendu visite à Bruxelles. La carte postale nous est envoyée de Stockholm. La Suède, jadis le pays le plus sûr du monde, fait face à une flambée de violences. Le premier ministre a même envisagé de déployer l'armée.