La Semaine de l'Europe - Reportages - Female power et esclavagsime moderne - 09/03/2018

La Semaine de l'Europe, ce sont aussi des reportages. L'Europe est souvent donneuse de leçon concernanr les droits des femmes. Or on trouve aussi des inégalités et du harcèlement dans les institutions de l'UE. Mais il existe des pistes pour renforcer la place des femmes dans ces lieux de pouvoir. Quant à la carte postale, elle nous emmènera dans le nord du Royaume-Uni où des travailleurs venus de l'est de l'Europe sont exploités par des réseaux mafieux.