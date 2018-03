La Semaine de l'Europe - Reportages - Oeuvres d'art et Gastronomie scandinave - 02/03/2018

La Semaine de l'Europe, ce sont aussi des reportages. Alice Debatis vous fera visiter les couloirs du parlement européen, un vrai petit musée. On y trouve 600 oeuvres d'art. Et notre carte postale nous emmènera à la découverte de la cuisine suédoise. Elle n'a pas forcément bonne réputation. Jusqu'à il y a peu, le terme chef suédois évoquait plus une marionnette du muppet show qu'un cuisinier de renom. Plus maintenant. La Suéde compte désormais 3 restaurant 3 étoiles...