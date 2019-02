La Semaine de l'Europe - L'invité - Jean Quatremer - Il faut achever l'Euro - 15/02/2019

L'Euro a 20 ans. C'est une des réalisations les plus marquantes du projet européen. Mais la monnaie unique, ou plutôt l'Union économique et monétaire, est un chantier inachevé, qui a souvent progressé par à coup, comme lors de la crise grecque. D'où vient l'Euro? Quel rôle y jouent l'Allemagne et la France? Comment le faire évoluer? On en parle ce soir avec notre invité, Jean Quatremer qui vient de publier "Il faut achever l'Euro", un titre mi-prophétique, mi-provocateur.