La Semaine de l'Europe - L'interview - "Mon Europe" par Marion Van Renterghem - 14/06/2019

La journaliste française Marion Van Renterghem a parcouru l'Europe de long en large. Dans son livre "Mon Europe, je t'aime moi non plus", elle revient sur ces 30 dernières années qui ont transformé le visage de l'Union. Comment est-ce que l'Europe est passée du paradis démocratique à ce repoussoir qui ne fait plus rêver les citoyens ? Comment expliquer le Brexit, la montée des nationalismes, la prolifération des fake news? Réponse ici, dans la Semaine de l'Europe.