La Semaine de l'Europe se lance dans la campagne électorale ! Quelles sont les attentes des citoyens ? Quelles sont les réponses des partis politiques? Les thèmes comme l' emploi, l'environnement et la migration semblent émerger dans la dernière ligne droite de la campagne. On en parle avec la politologue et Axel Dauchez, président de la plateforme citoyenne Make.org.