La Semaine de l'Europe - L'interview - Jean-Michel Dewaele - Cap à l'Est avant les européennes -...

A un mois des élections européennes, la Semaine de l’Europe passe en mode campagne. Débats avec les candidats, reportages sur le terrain : vos attentes sur l’économie, la migration, le climat seront et les réponses des politiques seront au cœur de nos prochaines émissions. Une des grandes questions de ce scrutin, ce sera aussi le vote dans les pays d’Europe Centrale et Orientale. Sont-ils majoritairement europhiles, eurosceptiques ou europhobes ? On en parle ce soir avec Jean-Michel Dewaele, politologue à l’ULB.